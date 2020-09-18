«Открытые медиа»: минский концерт российских звезд прошел по совету московских политтехнологов

Концерт звезд российской эстрады в Минске, который состоялся 17 сентября, прошел по инициативе политтехнологов из России, которые приехали в качестве «кремлевской помощи» после выборов 9 августа. Об этом рассказал «Открытым медиа» человек, близкий к организаторам шоу, и подтвердил источник в администрации Александра Лукашенко.

Концерт в поддержку Лукашенко вызвал скандал еще до начала. После публикации информации об участии в нем Николая Баскова, пользователи Instagram стали массово оставлять на странице певца комментарии с просьбой не ехать в Минск. Но российские звезды не только выступили на концерте, но также снялись в клипе на песню с цитатой Лукашенко «Любимую не отдают».

Концерт прошел (с телевизионной трансляцией по всем каналам) на ранее не анонсировавшемся мероприятии — «Большом форуме женщин». На нем в конце появился сам Лукашенко.

Мероприятие было чисто пропагандистским и преследовало конкретную задачу: перехватить у оппозиции идею женского активизма, показать публике, что белорусские женщины выступают не против Лукашенко, а за него. «Все организовывали очень быстро, почти спонтанно. Насколько я знаю — по прямому указанию российских политтехнологов, которые работают сейчас небольшой группой прямо в администрации президента, — рассказал ОМ источник. — Именно поэтому до конца так и не определились с форматом — то ли концерт, то ли форум, то ли еще что».

Женщин в «Минск-Арену» привезли на автобусах организованно. Самых известных разместили поближе к сцене — в их числе оказались пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, председатель «Белорусского союза женщин» Марианна Щеткина, спикер Совета Республики Наталья Кочанова.