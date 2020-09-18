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Сергей Медведев о резолюции Европарламента по Навальному

18.09.2020

Она будет иметь не столько немедленные санкционные, сколько долгосрочные политические последствия

Европарламент принял очень жесткую резолюцию по Навальному, за которую проголосовали представители практически всех правящих партий Европы. Она будет иметь не столько немедленные санкционные (отказ от Северного Потока-2), сколько долгосрочные политические последствия: сворачивание политического диалога с Россией, выход из ряда переговорных форматов — уже анонсирован отмен ряда намеченных встреч на высшем уровне. Фактически обнуляются все достижения дипломатии Кремля на европейском направлении и попытки нормализации пост-крымского статус-кво.

Если же в США через 7 недель победит Байден, что пока представляется более вероятным сценарием, то можно ожидать и радикального пересмотра российской политики США, которая традиционно ужесточается при демократах и переходит от геополитики к правам человека — можно вспомнить тут победу Картера в 1976г.

После июльского конституционного переворота и подавления протестов в Беларуси (с возможностью ползучего аншлюса и создания там протектората) отравление Навального стало последней каплей ("новичка"), после которой переход в режим новой "холодной войны" кажется мне практически неизбежным. А на фоне текущей ситуации с ковидом, ожидания второй волны, ограничений по визам и перелетам (а также фактического закрытия "минского окна" в Европу) мне видится некое новое подобие "железного занавеса". Конечно, он будет более дырявым, чем в 20 веке. скорее марлевым, чем стальным, открытым для многих категорий вип-граждан — но атмосфера внутри страны будет соответствующей. Режим окукливается на глазах, "крепость врастает в землю", как было сказано в докладе Кирилла Рогова со товарищи еще год назад, до всех драматических событий 2020го.

И мне интересно только одно: а если бы Навальный умер в самолете, как планировалась, и по прилете в Москву его бы приняли подготовленные медики, и доказательств отравления бы не было (а просто "паленая водка") — этот сценарий все равно бы запустился? Я думаю, что да, просто чудесное спасение Алексея его неожиданно ускорило и обострило.

Но это, повторюсь, всего лишь сценарий, а не предсказание. До конца года еще три месяца, и стая черных лебедей по-прежнему кружит над нами.

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