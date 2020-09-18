Григорий Мельконьянц о «СМИ» от Центризбиркома

Совершенно беспардонную кампанию развернули ЦИК и Элла Александровна по поводу журналистов СМИ "Молния" и "Время". Пытаясь вмешаться в редакционную политику, с одной стороны ЦИК в негативном ключе заявляет, что корреспонденты являются основными поставщиками «сигналов о возможных нарушениях», а с другой, что публикаций на сайте СМИ им недостаточно. Хотя есть масса отличных публикаций этих журналистов. Ну да ладно, спишем на защитную реакцию ЦИК.

Самое интересное заключается в другом.

Учрежденный ЦИК Российский фонд свободных выборов, финансирующийся Газпромом, скопировал проект «Голоса» по выездному наблюдению. В роли «медианаблюдателей» (так они себя называют) и в статусе представителей СМИ группа молодежи разъезжает по регионам. Они создают благоприятный информационный фон выборов. Про несчастных ребят, попавших под влияние этого фонда, будет отдельная история.

Так вот, на выборах 13 сентября они работали в Ленинградской области и ряде других регионов. Мы решили разобраться, от какого СМИ они были на участках. Оказывается, от «АНО "Центр правовой информации "РАПСИ"». В реестре аккредитованных СМИ на сайте ЦИК и в аккредитационных удостоверениях впечатано это название.

Но вот незадача — открываем сайт Роскомнадзора, такого СМИ — НЕТ. В учредителях двух СМИ мы видим это АНО, но согласно порядку аккредитуются представители СМИ, а не представители его учредителя. Доподлинно не известно, какое именно СМИ аккредитовал ЦИК и законно ли были выданы аккредитации.

И ничего, ЦИК проштамповал нужное количество аккредитаций без проблем, свои же, кровиночки. При этом нашим партнерским СМИ регулярно отказывают в аккредитации по самым надуманным предлогам.

Но и это еще не все.

Заходим на сайт http://rapsinews.ru/ и не видим от этих «медианаблюдаталей» с мест ни одной публикации. По поиску слов «медианабюдатель», «медианабюдатели» — 0 результатов. По слову «выборы» — грязь про «Голос» с цитатами из Брода и ижи с ним.

И что-то не видно возмущений Памфиловой, почему «медианаблюдатели» на сайте своего СМИ ничего не публикуют. «Эта армия журналистов не опубликовала ни одной статьи о едином дне голосования 13 сентября 2020 года» — должна заявить она. Ждем, когда на следующем заседании руководитель аппарата ЦИК Ольга Боброва покажет на экране в ЦИК сайт РАПСИ и ужаснется отсутствием публикаций от «медианаблюдателей» РФСВ и отчитает всех.

Или же отношение у ЦИК к журналистам отличается в зависимости от того: они слепо хвалят избиркомы или же рассказывают о нарушениях и хотят улучшить ситуацию.

Источник