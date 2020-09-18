В Белоруссии оппозиционеру Максиму Знаку предъявили обвинение

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максиму Знаку предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

Как сообщил TUT.BY адвокат Дмитрий Лаевский, «в связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу Максим Знак 18 сентября, с момента предъявления обвинения, официально объявил отказ от принятия пищи. Об этом он уведомил письменно администрацию СИЗО».

«По словам Максима Знака, отказ от пищи является для него в условиях СИЗО одним из немногих оставшихся способов борьбы против беззакония и несправедливости в стране», — отметил Лаевский.



Максима Знака задержали 9 сентября. На тот момент по делу о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии он проходил в качестве свидетеля. После ареста СК назвал его подозреваемым.

16 сентября аналогичное обвинение предъявили и члену президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Сегодня ей продлили арест до 8 ноября.