Суточный прирост зараженных коронавирусом вернулся к летним рекордам

В России за сутки выявлено 5905 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число новых заболевших за сутки с 20 июля. Прирост числа заболевших за сутки идет неделю. Всего в с начала эпидемии в России выявили 1,091 млн зараженных.



В Москве за сутки зарегистрировало 805 новых случаев COVID-19. До этого более 800 случаев фиксировали 26 июня, тогда заболевшими признали 813 человек.

Рост заболеваемости в Москве не приведет к введению новых масштабных ограничительных мер, сообщил «Интерфаксу» источник в городской администрации. «Мы фиксируем стабильный рост заболеваемости коронавирусом, число ежедневно выявляемых случаев в Москве может вырасти до 1500 в сутки, но это ожидаемое явление», — сказал он.

Подъем заболеваемости собеседник агентства объясняет началом учебного года, возвращением горожан из отпусков, рядом других факторов.