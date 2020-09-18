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Суточный прирост зараженных коронавирусом вернулся к летним рекордам

18.09.2020

В России за сутки выявлено 5905 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число новых заболевших за сутки с 20 июля. Прирост числа заболевших за сутки идет неделю. Всего в с начала эпидемии в России выявили 1,091 млн зараженных.

В Москве за сутки зарегистрировало 805 новых случаев COVID-19. До этого более 800 случаев фиксировали 26 июня, тогда заболевшими признали 813 человек.

Рост заболеваемости в Москве не приведет к введению новых масштабных ограничительных мер, сообщил «Интерфаксу» источник в городской администрации. «Мы фиксируем стабильный рост заболеваемости коронавирусом, число ежедневно выявляемых случаев в Москве может вырасти до 1500 в сутки, но это ожидаемое явление», — сказал он.

Подъем заболеваемости собеседник агентства объясняет началом учебного года, возвращением горожан из отпусков, рядом других факторов.

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