Андрей Мальгин: В деле Навального полная ясность

Песков сегодня заявил: «В истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово. Вопросов становится больше, чем ответов».

Ну да, всё правильно. Именно для этого вы и заваливаете информационное пространство своим абсурдным мусором. Та же методика использовалась и в случае с МН17, и со Скрипалями: как из рога изобилия сыпались 200 противоречащих друг другу версий. И всё это только для того, чтобы сказать: ой как много вопросов.

На самом деле в этих делах полная ясность.

Пора бы уже вам, товарищи, отказаться от этой практики. Потому что как только мы видим, что включился фейкомет в ваших СМИ, мы точно знаем: вы в очередной раз обосрались.

И если голландцев вам еще удалось подцепить на свой крючок, и они терпеливо рассматривали каждую вашу бредовую гипотезу, то на этот раз немцы просто пропускают ваши «версии» мимо ушей. Один раз только представительница немецкого МИДа кратко ответила: «Вы просите результаты анализов? Они у вас есть, ведь Навальный у вас находился двое суток и все анализы вы у него взяли».

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