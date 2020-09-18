Андрея Пивоварова арестовали на 10 суток

Мещанский районный суд отправил на 10 суток под арест директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, только вчера он вышел на свободу из спецприемника. Суд признал Пивоварова виновным по статье об организации несогласованной акции из-за народного схода против изменения Конституции 1 июля.

Согласно материалам дела, на Пушкинской площади 1 июля прошло несогласованное массовое мероприятие, к участию в котором призвал Пивоваров. Сам он на суде заявил, что лично не размещал информацию, которая присутствует на скриншотах в материалах дела, и не понимает, откуда они появились — сотрудники полиции не делали официальный запрос в Telegram, доказательства получены незаконным путем, сообщают в ОР. Адвокат отметил, что в посте, который якобы написал Пивоваров, не указано ни место, ни время массового мероприятия.

17 сентября Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника, где он провел 14 суток за пост в Facebook с анонсом сбора подписей под иском с требованием отмены результатов голосования по поправкам в Конституцию 15 июля на Пушкинской площади.