В Минске задержали координатора координатора волонтерской службы правозащитного центра «Весна»

Вечером 17 сентября в Минске задержали координатора волонтерской службы правозащитного центра «Весна» Марию Рабкову. Также задержали ее мужа Вадима Жеромского, но его через несколько часов отпустили, сообщают в центре.

Супругам сообщили, что задержали их в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса РБ (Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). Задержание проводили сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Жеромского после задержания увезли в квартиру на обыск, во время которого изъяли технику, личные вещи, деньги. Позже его увезли на допрос, где угрожали заключением в ИВС, но в итоге отпустили. Мария Рабкова до сих пор задержана. Ее местонахождение до сих пор неизвестно.