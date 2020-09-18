Правительство сокращает траты на закупку лекарств от редких заболеваний

Правительство сократит финасирование по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий», в рамках которой закупаются дорогостоящие лекарства для лечения редких заболеваний. Об этом, как пишет РБК, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета.



С 2021 года по 2023 год программа недополучит более 19,5 млрд руб. Таким образом, ежегодно ее бюджет будет сокращен в среднем на 6,5 млрд руб., или 12%. По этой программе Минздрав обеспечивает лекарствами пациентов с гемофилией муковисцидозом, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению.



«Пациентские организации давно выступают за увеличение бюджета программы, сейчас же речь идет о том, что он, наоборот, сокращается. Но исключить пациентов из программы невозможно, поэтому Минздрав будет оказывать давление на фармкомпании с целью удешевления препаратов», — считает президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Он также отмечает, что бюджет программы не всегда исполняется: «Остаются неизрасходованные остатки, таким образом, если не добавлять новых нозологий и «продавливать» фармкомпании на 6,5 млрд руб. ежегодно, то обеспечить пациентов возможно».