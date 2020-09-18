Израиль вновь уходит на карантин

Правительство Израиля из-за роста заболеваемости коронавирусом повторно вводит общенациональный локдаун. В стране вновь закрываются школы, детские сады, гостиницы, торговые центры, зоны отдыха и пляжи. Ресторанам разрешено продавать лишь на вынос. Жителям страны разрешено удаляться от дома на расстояние более 500 метров лишь в исключительных случаях. Ограничительные меры вводятся как минимум на три недели, передает DW.

Отмечается, что на период нового локдауна выпадают важные еврейские праздники Рош ха-Шана и Йом-Киппур, к тому же в последние недели в Израиле еженедельно устраивались акции протеста против политики правительства в сфере борьбы с коронавирусом. Оппозиция назвала решение правительства о введении нового карантина ошибкой и катастрофой.

По данным университета Джона Хопкинса в мире уже более 30 млн человек заразились новой коронавирусной инфекцией. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в США, Индии, Бразилии и России.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что пандемия коронавируса «вышла из-под контроля». По его словам, «сегодня вирус является угрозой глобальной безопасности №1». «Одна вакцина не может решить этот кризис, и уж тем более в ближайшем будущем», — отметил он.