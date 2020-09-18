В Госпогранкомитете Белоруссии прокомментировали «закрытие границ» с Литвой и Польшей

Пункты пропуска на границах Белоруссии с Литвой и Польшей осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности, заявили в Госпогранкомитете страны. При этом охрана границы ведется в усиленном режиме.

«Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении», — сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский..

В Польше и Литве также сообщили, что пока пропуск транспорта идет в прежнем режиме.

17 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна вынуждена закрыть границу с Польшей и Литвой, а граница с Украиной будет усилена.