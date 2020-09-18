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Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы перешел под российский флаг

18.09.2020

Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг. Как пишет РБК, это прецедент, так как из более чем 800 судов, когда-либо ходивших под флагом Венесуэлы, есть лишь эпизодические примеры перехода в другую юрисдикцию — Либерии или Панамы.

Танкер Ayacucho дедвейтом 320,8 тыс. тонн сменил имя на «Максим Горький», с июня он ходит под российским флагом. «Это судно, которое вмещает 2 млн барр. нефти. Оно почти такое же большое, как авианосец. Это авианосец нашего Отечества, нашего суверенитета», — говорил ранее министр нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес.

Ayacucho и еще три супертанкера находились на балансе сингапурского совместного предприятия CV Shipping, принадлежавшего PDVSA и китайской госкомпании PetroChina. Однако после того как США ввели санкции против PDVSA, а международные страховщики отозвали покрытие ее судов, китайский партнер инициировал банкротство сингапурского СП, сообщало агентство Reuters. PetroChina забрала три танкера себе, но оставило венесуэльцам четвертый — Ayacucho. В российском реестре указано, что владельцем судна является московская судоходная компания «Трансокеания», созданная в начале 2020 года.

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