Лукашенко закрывает границу с Литвой и Польшей

Белоруссия закрывает госграницу с Литвой и Польшей, а также усиливает границу с Украиной, сообщил президент Александр Лукашенко.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — цитирует Лукашенко TUT.BY.

Белоруссия не станет на колени, даже если останется в одиночку, заявил Лукашенко заявил, выступая на женском форуме «За Беларусь». Обращаясь к народам Литвы, Польши и Украины, он призвал: «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

С учетом того, что Россия также закрыла границы, Беларуссия фактически оказалась за железным занавесом — выехать из страны будет невозможно, отмечает NEXTA.