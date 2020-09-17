Губернатора Пермского края госпитализировали с коронавирусом

У главы Пермского края Дмитрия Махонина обнаружили коронавирус. Как сообщили в его пресс-службе, сейчас губернатор находится в больнице.

«При появлении легких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина взяли мазок, определили иммуноглобулин, сделали КТ. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции, — цитирует сообщение 59.ru. — Сразу после первого теста Дмитрия Николаевича госпитализировали, чтобы обеспечить изоляцию и безопасность окружающих».