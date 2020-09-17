Губернатор Белгородской области ушел в отставку

Евгений Савченко досрочно ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области, он планирует перейти в Совет Федерации.

«Савченко провел рабочую встречу с руководителями органов власти региона. Он проинформировал участников встречи о принятом им решении досрочно прекратить полномочия Губернатора Белгородской области в связи с избранием депутатом Белгородской областной Думы, а также о том, что им сегодня написано соответствующее заявление на имя Президента Российской Федерации Владимира Путина», — сообщили в пресс-службе региона.

Сегодня же Савченко представил Дениса Буцаева, который был назначен первым заместителем губернатора.

22 сентября на заседании Белгородской областной Думы планируется рассмотреть вопрос о наделении Савченко полномочиями члена Совета Федерации.

Евгений Савченко еще в октябре 1993 года был назначен, а в декабре 1995 и в мае 1999 избран главой администрации Белгородской области. С 1996 года по 2001 год являлся членом Совета Федерации. В мае 2003 года был избран губернатором. В 2007 году уже областная Дума наделила его полномочиями губернатора. В 2012 и 2017 годах Савченко избирался на пост главы региона.