Главное в политике за 16 сентября

ГЛАВНОЕ

• О планах повысить ряд налогов объявил премьер Михаил Мишустин: «В ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной». По его словам, пересмотрены будут параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повышена плата за пользование природными ресурсами, повысятся ставки акцизов на табачную продукцию.

• Минфин предложил повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Также ведомство предлагает увеличить ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%.

• «Повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — сообщили в Минфине.

• Госдума приняла поправку в Бюджетный кодекс, облегчающую выдачу кредитов иностранным государствам — ранее президент России Владимир Путин обещал белорусскому коллеге Александру Лукашенко предоставить госкредит на $1,5 млрд.

• «Путин дал Лукашенко $1,5 млрд. А до этого 6 млрд Мадуро, 3 млрд Януковичу, а еще Кубе, Сирии и прочей диктаторской шпане, — пишет экономист Андрей Нечаев. — Хочу напомнить слова Маргарет Тэтчер: нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Это наши с вами. И ими разбрасываются сомнительным союзникам, не считая воровства из бюджета внутри страны. А нам повышают пенсионный возраст, акцизы на табак, НДС, плату за капремонт, другие налоги и вообще предлагают держаться».

НАВАЛЬНЫЙ

• Хватит обмениваться «вопросниками», необходимо открытое расследование отравления Алексея Навального, заявили в Евросоюзе, комментируя обращение постпредства России при ЕС, в котором Москва указала на «многочисленные несоответствия» по делу.

• Зачем властям отравлять политика, если «фактический уровень его популярности вряд ли достигает 2%», в частности спросили в Москве.

• «Особенную пикантность, конечно, этот вопрос получает в свете только что прошедших выборов, на которых наши координаторы в Томске и Новосибирске набрали на выборах 41% и 44% голосов соответственно», — отмечает Леонид Волков.

• «Вот был бы он действительно популярным — почти уже прямым текстом сообщают ЕС «дипломаты» — тогда бы, естественно, грохнули, без вопросов. А так... Потрясающий какой-то уровень деградации в гибридной державе по всем фронтам», — констатирует публицист Иван Давыдов.

• Еврокомиссия в ближайшее время предложит европейский вариант «акта Магнитского», который предлагалось назвать именем Навального.

• «Европа введет санкции и не поморщится, — пишет политик Дмитрий Гудков. — А наша задача сейчас сделать так, чтобы эти уже неизбежные санкции ударили не по стране, а по конкретным убийцам и их помощникам. Как раз удар по стране они легко переживут, другое дело — они сами».

БЕЛОРУССИЯ

• Обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны, предъявили члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой.

• Только США в 2019-2020 годах направили на подготовку антиправительственных акций в Белоруссии $20 млн, утверждает директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин — на эти деньги якобы формировалась сеть блогеров и велась подготовка активистов к проведению уличных акций.

• «Несвежими пропагандистскими штампами» назвала слова Нарышкина экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская: «Причина протестов одна и всем известна: Лукашенко проиграл выборы, но не хочет уходить. Народ, который отказал бывшему президенту в доверии и поддержке, требует его ухода. Это внутренний политический кризис, в требованиях протестующих нет ничего, что касалось бы отношений с другими странами».