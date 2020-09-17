Александр Баунов: Новое слово в санкционной политике

Интересные формулировки в резолюции Европарламента по Алексею Навальному. Ввести санкции против героев его расследований — вероятно, как прошлых, так и будущих.

Секторальные санкции Запад вводил в тех случаях, когда в действии, которое становилось поводом, можно предполагать участие всей или большой части государственной машины: например, присоединение Крыма или конфликт на Донбасе.

Когда речь шла о наказании за убийства или покушения на убийства отдельных людей, Запад вводил персональные санкции — против исполнителей, подозреваемых, их начальников, организаций, где они работают.

Но тут покушение произошло на территории России, и провести расследование и найти исполнителей даже в той мере, в какой это сделано в случае Литвиненко и Скрипалей Запад не может.

Тогда остается ориентироваться на то, что скажет сам Навальный и ФБК. Но ведь и у них нет условий для полноценного расследования.

Значит, предлагает Европарламент, можно априори считать заинтересованными в смерти Навального любого из героев его расследований — прошлых, настоящих и будущих.

Под санкции теперь рискуют попасть те, на кого укажет Алексей Навальный. И раньше к мнению оппозиционеров внутри недружественных авторитарных стран прислушивались. Но впервые у оппозиционера в России может оказаться в руках инструмент такой силы — буквально указывать на того, кого казнить и кого миловать.

Это будет новое слово в санкционной политике, и это слово многим не понравится.

Евпропарламент, несмотря на название, - не законодательный, а консультативный орган. Он скорее идеолог, барометр и вдохновитель. Он расставляет флажки и стрелки. Настоящий законодатель — Европейский совет, совокупность всех министров всех правительств ЕС. Он же и исполнитель. Именно поэтому Европарламент может выступать с более радикальных позиций. Но в этом случае не он первый обвинил российское государство в отравлении Навального. Это сделала самый влиятельный член Европейского совета — канцлер Германии. Так что вряд ли тут их позиции радикально расходятся.

Источник