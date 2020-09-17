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Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника

17.09.2020

Исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали на выходе из спецприемника, где он провел 14 суток. Об этом сообщили в организации.

«Ни причину, ни куда едем не объяснили, видимо хотят еще что-то оформить», — написал сам Пивоваров в Twitter.


4 сентября Тверской суд Москвы арестовал Пивоварова на 14 суток. «Правонарушение, которое якобы совершил Андрей Пивоваров — это пост в Facebook с анонсом сбора подписей под иском с требованием отмены результатов голосования по поправкам в Конституцию 15 июля на Пушкинской площади. По мнению суда, действия Андрея повлекли за собой публичное мероприятие, которое создало помехи движению пешеходов и транспорта», — сообщали тогда в «Открытой России».



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