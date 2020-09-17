Штаб белорусской оппозиции может переехать в Польшу

В рядах белорусской оппозиции обсуждается вариант переезд штаба Светланы Тихановской в Польшу. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источники.

После арестов и высылки членов президиума Координационного совета оппозиции Тихановская осталась фактически единственным лидером протеста на свободе: Мария Колесникова, Максим Знак и Лилия Власова находятся в тюрьме, Павел Латушко, Ольга Кавалькова, Антон Родненков и Иван Кравцов за пределами страны. На свободе в Белоруссии остается нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Сама Тихановская рассматривает возможность перевести свою команду из Прибалтики в Польшу, рассказал один из консультантов политика. 9 сентября Тихановская получила из рук премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве. Кроме того, в Польше живет значительная часть белорусской политической эмиграции 2001−2010 годов. Также при поддержке польского правительства там работает ряд крупных медиаресурсов, ориентированных на Белоруссию. Таким образом, дальнейшие действия оппозиции будут координироваться из единого центра в Варшаве.