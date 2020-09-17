Артемий Троицкий: «Все, что нас не убивает...»

Делает нас сильнее? Заклинание Ницше работает далеко не всегда, равно как и русская мазо-поговорка про «нас a boot, а мы крепчаем». Но в случае с берлинским пациентом все сошлось идеально. Убить его не удалось, превратить в овощную культуру тоже, и из клиники «Шарите» он выйдет в совершенно ином статусе - прямо как человек трудной судьбы Иванушка, угодивший в адские котлы и выбравшийся из них царевичем и писаным красавцем. («Конек-горбунок» Ершова, если кто забыл). Хотя выглядел Алексей всегда превосходно и дураком не был.

Путин собственноручно сделал для Навального то, что Алексею не удавалось (правда, он особо и не старался) все 10 лет его пребывания на российской авансцене - превратил из локального оппозиционного лидера в политическую звезду глобального масштаба. Теперь во всем цивилизованном мире знают двух ныне живущих русских - Путина и Навального. Причем один из них (угадайте, кто) - зловредный черный карлик, а второй - светлый рыцарь и мученик за правое дело. Без вариантов! Вот что делает неряшливая работа тупых исполнителей и неверный расчет... В прошлые времена за такие ляпы правители рубили головы, и я не удивился бы, узнав, что ответственные за провал операции по отравлению назойливого активиста уже лежат в могилках без опознавательных знаков. Надеюсь, вскорости за ними последует и некто Леонид Ринк - главный инженер и адвокат новичкового фиаско. «Аффтар, выпей йаду!» Только сначала пусть даст показания.

Алексей Навальный вернется в Россию - иначе и быть не может; мифу - миф! Статус его на родине изменится не так сильно, как во всем остальном мире. И тем не менее: раньше имя основателя ФБК категорически нельзя было произносить, а теперь и Лавров, и Песков - про Путина не знаю - фамилию выучили хорошо и сквозь зубы процеживают ее постоянно. (Кстати, популярная версия гласит, что имя Навального было в верхах под строжайшим запретом из-за мистических суеверий Главного - чистая Поттериана!) Новый очищенный Алексей, с одной стороны, гораздо опаснее для Путина, а с другой - менее уязвим. Новичком и аналогичной дрянью государственного замеса его точно травить уже не будут. Однако у черного карлика (сокращенно ЧК) в рукаве есть и другие запасы - кадыровские молодчики, отмороженные НОДы-СЕРБы, рептилоиды-дементоры и черт знает что еще. Так что опасно. Но - кто не обжегся на чае, тот не пьет шампанского!

Эпическая схватка и финальный гонг кремлевских курантов еще впереди, а сейчас я очень хорошо представляю себе, как надо встретить отдохнувшего бойца Навального в Москве. В апреле 1963 года так встречали молодого легендарного Фиделя Кастро - я там был, с родителями; мы стояли, среди тысяч других, на углу Ленинского и Ломоносовского проспектов, с правой стороны по ходу кортежа из Внуково, и радостно махали кубинскими флажками... Потом, помню, в феврале 2012, взявшись за руки - с белыми лентами на Садовом кольце. Тоже был. Пусть обе эти истории закончились грустно - бывает! - но ничто не мешает снова устроить на нашей улице праздник. И, если повезет, он пребудет с нами всегда. Добро пожаловать домой, Леша! И сообщи о времени прилета.

Источник