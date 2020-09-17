Европарламент принял резолюцию в связи с отравлением Навального

Депутаты Европарламента приняли резолюцию в связи с отравлением Алексея Навального. За проголосовали 532 евродепутата, 84 были против, 72 воздержались, передает DW.

Европарламент выступил за немедленное начало международного расследования покушения на Навального с привлечением к нему ЕС, ООН, Совета Европы и Организации по запрещению химического оружия. Депутаты также «требуют, чтобы ЕС как можно быстрее принял список масштабных ограничительных мер и усилил существующие санкции против России». Евродепутаты также призвали заблокировать строительство «Северного потока-2».

Кроме того, авторы резолюции настаивают на поиске и заморозке на территории ЕС активов, принадлежащих фигурантам расследований Фонда борьбы с коррупцией Навального.

Принятая резолюция носит рекомендательный характер, она необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.