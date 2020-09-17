Европарламент принял резолюцию о санкциях в отношении Белоруссии

Депутаты Европарламента проголосовали за принятие проекта резолюции, в которой отвергаются результаты президентских выборов в Белоруссии. В документе приветствуется деятельность Координационного совета во главе со Светланой Тихановской и высказано требование немедленного освобождения его членов, находящихся под стражей, передает TUT.BY.

Также парламентарии призывают руководство ЕС и стран, входящих в союз, разрабатывать точечные санкции в отношении тех, кто несет ответственность за насилие силовиков в отношении мирных граждан, а также фальсификацию выборов, в том числе в отношении Александра Лукашенко, а также некоторых граждан России, которые оказывают поддержку белорусскому режиму.

Документ призывает отказаться от финансовой поддержки белорусского режима, в том числе кредитования по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития, одновременно с этим поддерживая правозащитников, активистов и представителей гражданского общества Белоруссии.

Резолюция носит рекомендательный характер, необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.