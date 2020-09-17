Белорусскую оппозицию выдвинули на премию Сахарова

Координационный совет Белоруссии во главе со Светланой Тихановской выдвинут на премию Андрея Сахарова. С инициативой выступила крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия.

«Весь мир восхищается решимостью, мужеством и силой белорусских женщин и мужчин в их борьбе за достоинство, свободу и демократию в своей стране. Мы готовы поддержать переход к новой, демократической Беларуси финансовой помощью и экономическим сотрудничеством. Пока белорусский народ продолжает ненасильственное сопротивление и борьбу за свою свободу, мир сочувствует ему», — заявила Сандра Калниете, заместитель председателя Группы ЕНП.

Ранее аналогичное предложение поступило от Прогрессивного альянса социалистов и демократов.