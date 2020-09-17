Европейский суд отклонил апелляцию «Роснефти» на санкции ЕС

«Роснефть» проиграла апелляцию в Европейском суде — высшей инстанции Суда Европейского Союза — в деле о санкциях против нее. Таким образом, санкции ЕС, действующие в отношении компании, остаются в силе, передает DW.

Апелляцию «Роснефть» подала в 2018 году. Тогда Общий суд ЕС отклонил иски ряда российских компаний, просивших отменить экономические санкции, введенные против них Евросоюзом за целенаправленную дестабилизацию Украины.

Экономические санкции в отношении России Евросоюз ввел в июле и сентябре 2014 года. Он ограничил доступ к рынку капиталов ЕС для нескольких российских банков и компаний, среди которых «Роснефть». Нефтяной компании касаются и энергетические санкции, по которым в Россию нельзя поставлять товары и технологии, которые можно использовать для разведки или добычи нефти в глубоководных или арктических зонах, а также сланцевой нефти.