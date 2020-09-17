Медведев стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней
17.09.2020
Президент Владимир Путин наградил зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ об этом подписан 14 сентября, в день рождения Медведева.
Теперь он стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней, отмечает РБК. Первую ступень этого ордена Медведев получил по
указу Путина на 50-летие 14 сентября 2015 года. Орденом II степени Медведева наградили в 2005 году.
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