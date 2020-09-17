Навального выдвигают на Нобелевскую премию мира

Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули Алексея Навального на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил в Facebook профессор университета Ратгерс Сергей Ерофеев.

«Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют. В любом случае, важно помнить, что первыми оказались не политики, а именно ученые», — пишет он.

Ерофеев отмечает, что среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение.

Навальный — основатель Фонда борьбы с коррупцией. Сейчас он находится на лечении в берлинской клинике, куда попал после отравления. Европейские специалисты утверждают, что он был отравлен ядом группы «Новичок». В Москве эту версию отрицают. Сегодня соратники политика сообщили, что он мог быть отравлен в гостинице Томска — именно на бутылке из гостиничного номера были обнаружены следы ядовитого вещества.