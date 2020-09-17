Светлана Тихановская готовит санкционный список силовиков

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что готовит список, куда войдут фамилии чиновников и силовиков, «которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе».

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными», — сообщила она.

По словам Тихановской, для идентификации виновных ее команда работает с правозащитниками и проектом «Черная книга Беларуси». Список планируется передать Украине, Турции, России, странам Евросоюза и США.