Главное в политике за 15 сентября

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный планирует вернуться в Россию, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш: «Мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось».

• Сегодня Навальный опубликовал свой первый пост после отравления, собравший более 1 млн лайков. «Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый̆ день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный̆, недооцененный многими процесс. Рекомендую», — написал политик в Instagram, разместив фото из больничной палаты в окружении семьи.

• «Прекрасно, теперь всей кремлевской шпане придется привыкать к мысли, что о Навальном надо будет разговаривать с ним, а не пытаться через его голову что-то требовать у немецких врачей», — отмечает политолог Федор Крашенинников.

• Назвать именем Навального разрабатываемый в ЕС режим санкций за нарушение прав человека предложил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства», — подчеркнул он на заседании Европарламента.

• Официальная Москва продолжает отрицать факт отравления оппозиционера. Отравляющие вещества отсутствовали в его организме на момент вылета в Германию, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

• «Сообщения высшими должностными лицами заведомо ложных сведений об отравлении Навального — это преступление. А именно заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений (статья 316 УК РФ)», — отметил на это глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

БЕЛОРУССИЯ

• В ЕС не признают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии, заявил Жозеп Боррель. По его словам, санкции в отношении белорусских чиновников могут быть согласованы до 24−25 сентября на чрезвычайном заседании Европейского совета.

• «Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего как лидера этой страны, и его уход из власти — лишь вопрос времени», — пишет на страницах The Washington Post лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Правительства других стран она призвала прекратить сотрудничество с властями Белоруссии.

• Мы отдали «сбрендившему старику-диктатору» 600 жизней российских малышей, пишет о выделенном накануне Минску кредите в $1,5 млрд врач Андрей Волна, отмечая, что это стоимость их лечения от спинальной мышечной атрофии.

ЭПИДЕМИЯ

• До 90 дней после выздоровления может оставаться опасным для окружающих человек, перенесший COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

• Каждый седьмой привитый от коронавируса россиянин пожаловался на побочные эффекты — мышечные боли, слабость, повышение температуры, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

КОСМОС

• Исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры профинансирует фонд миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives — 14 сентября стало известно, что астрономы обнаружили в атмосфере планеты газ фосфин, который может свидетельствовать о присутствии живых организмов.

• На фоне этого открытия глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал Венеру «русской планетой».