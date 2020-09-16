Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны. Об этом сообщили в Следственном комитете РБ.

Колесникову задержали 8 сентября и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Белорусию. Тогда ее задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму.

20 августа генпрокурор Белоруссии заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По данному факту было возбуждено уголовное дело.