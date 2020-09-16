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Марии Колесниковой предъявили обвинение

16.09.2020

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны. Об этом сообщили в Следственном комитете РБ. 

Колесникову задержали 8 сентября и пытались вывезти из страны. Она порвала свой паспорт и отказалась покидать Белорусию. Тогда ее задержали и поместили в СИЗО № 1 Минска. 12 сентября Колесникову перевели в тюрьму.

20 августа генпрокурор Белоруссии заявил, что создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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