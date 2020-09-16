Минфин решил собрать дополнительные деньги с металлургов и химиков

Минфин в поисках новых источников пополнения бюджета решил со следующего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс обсуждались на законопроектной комиссии правительства 15 сентября, пишет «КоммерсантЪ». По словам источников издания, Минфин готовил эти предложения «фактически секретно» — правительство собиралось рассмотреть законопроект на заседании 16 сентября и немедленно направить его в Госдуму, однако, возможно, сроки будут сдвинуты.

По оценке бизнеса, мера приведет к росту платежей на 90 млрд руб. в год. В наибольшей степени могут пострадать ГМК «Норильский никель», «Русал», НЛМК, «Фосагро», «Еврохим».

«Все в шоке и стоят на ушах: по сути, это просто повышение НДПИ в 3,5 раза ни с того ни с сего. Одной рукой готовят законопроекты о защите капиталовложений, а другой внезапно поднимают НДПИ. Это чревато снижением инвестиций, у многих может повлиять на ковенанты по кредитам», — прокомментировал идею властей собеседник «Ъ» в одной из крупных промышленных компаний.