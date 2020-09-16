Меркель возглавила рейтинг доверия среди жителей других стран

Канцлер ФРГ Ангела Меркель пользуется наибольшим доверием у жителей 13 стран, свидетельствуют результаты опроса американского социологического института Pew Research Center. 76% респондентов доверяют тем решениям, которые принимает Меркель в международных делах. 19% заявили, что подобного доверия к Меркель не испытывают, передает DW. На втором месте в рейтинге расположился президент Франции Эмманюэль Макрон (64% и 32% соответственно).

О доверии к президенту России Владимиру Путину сообщили лишь 23% опрошенных, а 73% высказались скептически. Он находится в середине списка. Хуже всего дела обстоят у лидера США Дональда Трампа. Ему верят только 16%, а не доверяют 83% респондентов.

В подборку опроса вошли Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Великобритания, Швеция, Франция, Дания, Бельгия, Германия, Испания, Нидерланды, Италия. Исследование проводилось с 10 июня по 3 августа, в нем приняли участие 13 273 респондента.