СМИ: националист Тесак покончил с собой в СИЗО

UPD: Максим Марцинкевич погиб, подтвердили в управлении ФСИН по Челябинской области.

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Неонацист Максим Марцинкевич, известный как Тесак, покончил с собой в СИЗО, сообщают СМИ.

«Тело Марцинкевича нашли в одной из камер СИЗО-3 Челябинска. По предварительным данным, он покончил с собой», — сказал источник ТАСС.

Baza пишет, что предсмертной записке Марцинкевич заявил, что не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО, и попросил передать своей гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник.

Марцинкевича, признав виновным в возбуждении ненависти и вражды, разбое и хулиганстве, приговорили к 10 годам колонии строгого режима. По версии следствия и суда, он и его соратники нападали на предполагаемых наркоторговцев, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм.