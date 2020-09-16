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Еврокомиссия анонсировала закон о санкциях за нарушение прав человека

16.09.2020

Еврокомиссия предложит проект закона ЕС по типу «акта Магнитского», который будет накладывать санкции за нарушения прав человека, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Парламент неоднократно призывал к созданию европейского «акта Магнитского». Могу вам объявить, что мы скоро положим на стол предложение», — цитирует «Интерфакс» выступление фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента.

Она также предложила перейти от единогласного голосования в Совете ЕС к голосованию квалифицированным большинством, хотя бы в случаях, когда будет идти речь о нарушениях прав человека и введении санкций. По ее словам, когда идет речь о нарушениях прав человека «в любом месте — Гонконге, Москве или Минске», — Европа должна занимать «ясную позицию и делать это быстро».

15 сентября, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил назвать новый закон о санкциях именем Алексея Навального, отравленного в России ядом группы «Новичок».

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