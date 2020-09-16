Леонид Волков о вопросах Москвы к Европарламенту про Навального

...а тут Россия на официальном сайте представительства РФ при Евросоюзе публикует «список вопросов к депутатам Европарламента в свете предстоящей дискуссию по вопросу инцидента с А.Навальным», и там среди всякого привычного «почему Шарите не дружит с омскими врачами кококо», есть и такой потрясающий вопрос:

«В чем смысл для российских властей его травить, если его рейтинг 2%?».

Вот так прямо и спрашивают. Именем Российской Федерации. От нашего с вами лица. Типа: «вот был бы 20% рейтинг, тогда отравили».

Особенную пикантность, конечно, этот вопрос получает в свете только что прошедших выборов, на которых, напоминаю, наши координаторы в Томске и Новосибирске набрали на выборах 41% и 44% голосов соответственно.

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