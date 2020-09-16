Минфин предлагает покрыть потери из-за эпидемии за счет курильщиков

Минфин предлагает увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%. Как сообщает РБК, поправки министерства в Налоговый кодекс одобрены на комиссии по законопроектной деятельности и будет рассмотрен на заседании правительства.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — сообщили в Минфине, добавив, что в последующие годы ставка акциза будет индексироваться стандартно, с учетом уровня прогнозируемой инфляции.

Текущая версия Налогового кодекса уже предусматривает, что в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную и никотиносодержащую продукцию, а также электронные сигареты должны вырасти, но всего на 4%.

Предложенное повышение акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей — в среднем минимум 20 руб. за пачку, оценивают эксперты.