Почти четверть россиян поддерживают идею объединения с Белоруссией

Россияне стали лучше относиться к Белоруссии — 41% респондентов «Левада-центра» считают, что в дальнейшем Россия должна развивать партнерские отношения с Минском, а четверть поддерживают идеи объединения с республикой: или в виде союзного государства с единым лидером, или в форме включения в состав РФ. Результаты опроса публикуют «Открытые медиа».

Отвечая на вопрос, как они относятся к Белоруссии, 51% опрошенных выбрали вариант «В основном хорошо» (против 56% в прошлом году), а 34% — «Очень хорошо» (против 28% в прошлом году). Число россиян, негативно относящихся к Белоруссии, осталось без изменений: «В основном плохо» и «Очень плохо» выбрали 6% и 2% опрошенных соответственно.Что касается объединения двух стран, то 13% респондентов высказались за вхождение Белоруссии в состав России (их число выросло на 3%), а 11% — за углубление союзного государства с единым лидером.