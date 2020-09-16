Шойгу приехал в Минск

В Минск для обсуждения вопросов военного сотрудничества прибыл министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщают в Минобороны Белоруссии.

Ранее Минск посещал премьер-министр России Михаил Мишустин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также встречался в Сочи президентом Владимиром Путиным. Тогда глава России говорил, что страны будут проводить ежемесячные военные учения. Лукашенко поручил главе Минобороны Белоруссии Виктору Хренину продумать программу совместных учений на годы вперед.

В понедельник в Белоруссии стартовали российско-белорусские учения «Славянское братство».