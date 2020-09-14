Главное в политике за 14 сентября

ГЛАВНОЕ

• «Единая Россия» потеряла большинство в законодательных собраниях в Томске, Новосибирске и Тамбове, показали предварительные итоги голосования.

• В Новосибирске и Томске в городские парламенты прошли главы местных отделений штаба Алексея Навального.

• Выиграли выборы в областные парламенты и в собрания столиц регионов не менее 98 кандидатов, которых поддержал проект «Умное голосование», подсчитали «Открытые медиа».

• Что касается выборов глав регионов, то одерживают победу действующие руководители или врио губернаторов.

• «Главный вывод прошедшей кампании простой. Избирателям надо регистрироваться на сайте «Умного голосования» и отдавать свой голос, в соответствии с его рекомендациями. Оппозиционным структурам надо бросить все силы на подготовку новых наблюдателей, так как в нынешних условиях их катастрофически не хватает», — пишет политик Илья Яшин.

• «Оппозиции пришлось буквально выгрызать победу своих кандидатов вопреки фальсификациям, для которых в этот раз было предоставлено вместо одного три дня при дальнейших ограничениях для наблюдателей», — отмечает Михаил Ходорковский.

• По итогам нынешнего голосования в 2021 году в парламентских выборах без сбора подписей смогут принять участие три новые партии — «Новые люди», «Зеленая альтернатива» и «За правду».

• В Евросоюзе отказались признать выборы, проведенные на территории Крыма и Севастополя.

БЕЛОРУССИЯ

• Кредит в $1,5 млрд Москва предоставит Минску, сказал президент Владимир Путин на первой после выборов главы Белоруссии встрече с Александром Лукашенко.

• «Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы», — прокомментировала выделение кредита лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

• За протестами Лукашенко, по его словам, следит «с улыбкой»: «У нас в субботу марш женщин и девушек, в воскресенье — общий марш. В обычные дни страна живет обычной жизнью».

НАВАЛЬНЫЙ

• Отравление Алексея Навального ядом типа «Новичок» подтвердили лаборатории Франции и Швеции.

• Президент Франции Эманнуэль Макрон сообщил об этом Путину, на что тот заявил о неуместности «голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте».

• На фоне отравления Навального министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированный на 15 сентября визит в Германию.