«Собеседник» рассказал о поместье матери министра Мантурова за 5 млрд рублей

Новый особняк в яхт-гольф-клубе «Пирогово» на Клязьминском водохранилище под Москвой площадью больше четырех тысяч квадратных метров по документам принадлежит 84-летней пенсионерке Тамаре Мантуровой, матери главы Минпромторга Дениса Мантурова. Об этом пишет «Собеседник», отмечая, что на участке в 2,5 га поставлены еще один гостевой дом хозблок.

Согласно портфолио итальянской фирмы «Пагано», которая специализируется на возведении эксклюзивных деревянных особняков класса люкс, над проектом дома пироговских пенсионеров работал лично сын основателя компании — Энцо Пагано <…> Если учесть, что ценник «Пагано» начинается от 5 тысяч евро за квадратный метр, один только главный особняк Тамары Мантуровой должен стоить больше двух миллиардов рублей. При стоимости одного га земли в окрестностях «Пирогово» в районе миллиарда все поместье пенсионерки можно оценить миллиардиков в пять», — пишет «Собеседник».



«Пирогово», за пределами участка Мантуровой, также находится дом, которым владеет сам Денис Мантуров. В 2019 году министр самый высокий доход среди членов правительства — 586 млн рублей, а в 2018 году — 433 млн рублей.