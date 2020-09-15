Фонд Мильнера профинансирует поиск жизни в облаках Венеры

Фонд миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Initiatives будет финансировать исследования по поиску примитивной жизни в облаках Венеры. Исследование основано на объявленном накануне открытии газового фосфина, который считается потенциальной биосигнатурой, в атмосфере планеты.

«Научная группа, проводящая исследование, будет состоять из физиков, астрономов, астробиологов, химиков и инженеров мирового уровня под руководством доктора Сары Сигер, профессора планетологии, физики и аэрокосмической инженерии Массачусетского технологического института. Группа будет исследовать научное обоснование жизни и анализировать технические проблемы исследовательской миссии в случае, если такие доказательства окажутся убедительными», — говорится в сообщении фонда.

14 сентября журнал Nature Astronomy опубликовал статью, в которой говорится, что астрономы при помощи наземных телескопов обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин, который входит в число потенциальных биомаркеров — химических веществ, которые могут свидетельствовать о присутствии живых организмов.

«Обнаружение жизни где-нибудь за пределами Земли было бы поистине важным событием, — говорит Мильнер. — И если есть немалая вероятность, что она находится прямо по соседству на Венере, изучение этой возможности является неотложным приоритетом для нашей цивилизации».

На фоне открытия вероятного биомаркера на Венере глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал ее «русской планетой». По его словам, Россия планирует помимо подготовки совместной с США миссии «Венера-Д» отправить на вторую от Солнца планету еще и свою собственную: «Считаем , что Венера — это русская планета, так что нечего отставать. Проекты миссий по Венере включены в проект единой госпрограммы космической деятельности России на период 2021-2030 годов».