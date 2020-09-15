Сергей Медведев: Россия плодит вокруг себя болота гибридных конфликтов

Хорошая метафора происходящего, особенно в связи с глобальным потеплением в северных широтах — заболачивание местности. Россия плодит вокруг себя болота гибридных конфликтов — Абхазия с Осетией, Донбасс, Сирия, теперь возникла, стремительно растет и загорается торфяным пожаром Беларусь. И всюду — мутный процесс урегулирования с неясным концом, бесконечные переговорные форматы с Европой и Америкой, формула 2+4, формула Штайнмайера, какие-то новые формулы сейчас будут с Беларусью. Болото с расследованием Боинга, болото с расследованием Новичка. Какая-то удивительная империя, которая вместо четко обозначенного пространства режимов и границ, как хотя бы прежде Советский Союз и его глобальный периметр, плодит вокруг себя вязкие топи неопределенности, где блуждают газовые огоньки и испаряются токсичные миазмы.

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