ЕС не признает Лукашенко легитимным президентом

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте заявил, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Для ЕС ситуация ясна: президентские выборы в 9 августа сопровождались мошенничеством, отметил Боррель, передает «Интерфакс».

Боррель также обратил внимание на многочисленные задержания после выборов, жесткие действия в отношении протестующих и проинформировал депутатов о задержании всех членов президиума Координационного совета за исключением Светланы Алексиевич, пишет TUT.BY.

ЕС видит выход из кризиса в организации политического диалога между властями и общества. Началу такого диалога могла бы способствовать наблюдательная миссия ОБСЕ. «Однако мы не смогли связаться с белорусскими властями ни на каком уровне», — отметил он.

По словам Борреля, уже завершается работа над санкциями в отношении белорусских чиновников. Он рассчитывает на их согласование до 24−25 сентября на чрезвычайном заседании Европейского совета.