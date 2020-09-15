Андрей Волна: Мы отдали сбрендившему старику-диктатору 600 жизней российских малышей

Как и большинство из нас, в деньгах я просто не могу представить себе такую сумму. Мне проще представить её в человеческих жизнях. В детских жизнях.

Каждый год в России рождаются 200 детей с генетической аномалией, что выражается в такой болезни, как спинальная мышечная атрофия (СМА). Это тогда, когда мотонейроны у вначале клинически здорового малыша постепенно отмирают. Сначала отключаются ножки, потом - мышцы туловища, ручки, дыхательная мускулатура... Дитё умирает, хлопая глазками, в полном сознании и под плач (и вой...) родителей, бабушек, дедушек.

Современная медицина научилась лечить (вернее, ПОЛНОСТЬЮ останавливать развитие) СМА. Для этого нужна ВСЕГО ОДНА инъекция. Но, это самый дорогой «укол» в мире. Инъекция препарата Золгенсма - это два с половиной миллиона долларов. Чуть меньше. Округлим. Но, болезнь останавливается полностью и на всю (обычную, человеческую) жизнь.

Евгений Ройзман на своей странице начал сбор средств на одну такую инъекцию для Миши Бахтина, что на фото. Без инъекции (одного «укола») Миша умрет. Если есть возможность, зайдите к Евгению на страницу. Там есть реквизиты. В рублях Мишина жизнь стоит 160 миллионов. Пожертвуйте!

Так вот. Сегодня мы отдали сбрендившему старику-диктатору из Беларуси Мишину жизнь и ещё 599 жизней российских малышей. Детей, которых можно вылечить.

Шестьсот детей! Шестьсот жизней. Вот именно столько - эти полтора миллиарда. Шестьсот вселенных, что непременно угаснут. Вам судить - много это или мало.

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