Переболевший COVID-19 может выделять вирус еще 90 дней

Человек, перенесший COVID-19, может выделять вирус еще 90 дней после выздоровления, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть наблюдения, такие же наблюдения есть за рубежом, о том, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения в Российской Федерации — вплоть до 48 дней, а за рубежом есть наблюдения — до 90 дней, — цитирует ТАСС Попову.

Она также сообщила, что показатели коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции по регионам России разнятся от 6% до 50%: «Сегодня это исследование продолжается, завершен первый этап. По итогам первого этапа обследованы почти 74,5 тыс. человек в 26 субъектах РФ».

Наибольший уровень коллективного иммунитета — до 50% — выявлен среди медиков, а также у работников сферы образования — до 42%.