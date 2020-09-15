Тихановская на страницах The Washington Post: «У Лукашенко нет будущего в качестве лидера страны»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что у Александра Лукашенко «нет будущего в качестве лидера страны». Об этом она пишет в колонке для газеты The Washington Post.

«Мы настаиваем на мирном протесте и отказываемся прибегать к насилию. Многие спрашивают, достаточно ли этого. Я считаю, что да. Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего как лидера этой страны, и его уход из власти — лишь вопрос времени», — уверена Тихановская.

Правительства других стран Тихановская призвала прекратить сотрудничество с властями Белоруссии и ввести санкции в отношении лиц, сфальсифицировавших результаты выборов: «Мы предупреждаем, что все соглашения, заключенные с нынешним незаконным режимом в Беларуси, заключаются другими странами на свой страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законно и свободно избранное правительство будет поддерживать такие соглашения. Мы также призываем другие страны сделать все возможное, чтобы помочь белорусам, которые были вынуждены бежать из страны в результате последних репрессий».