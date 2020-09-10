Главное в политике за 10 сентября

ГЛАВНОЕ

• Алексей Навальный полностью пришел в себя и даже вспомнил события, предшествовавшие отравлению, написали сегодня The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. В связи с этим охрану политика в берлинской клинике усилили.

• «В основном статья очень сильно преувеличена и содержит много фактических неточностей», — прокомментировала информацию изданий пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

• Навального отравили усовершенствованным вариантом «Новичка», который является «более зловредным и смертоносным, чем уже известные», сообщил еженедельник Die Zeit со ссылкой на источники.

• Берлин напрямую не передаст Москве результаты анализов Навального — все материалы переданы в ОЗХО.

• С большой вероятностью отравление лидера российской оппозиции было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве, заявил Госсекретарь США Майк Помпео.

• Покушение на Навального является очередным мощным ударом по демократии и политическому плюрализму в России, считают министры иностранных дел стран «Большой семерки» и Верховный представитель ЕС.

БЕЛОРУССИЯ

• Возбудить уголовное дело против силовиков требует арестованная член президиума КС Белоруссии Мария Колесникова — при похищении ей угрожали физической расправой, если она не покинет страну.

• Для расследования преступлений против прав человека в Белоруссии Совет Европы намерен учредить специальный международный орган.

• Принесла извинения за пародию на протестующих в Белоруссии актриса Екатерина Шмакова — в программе Тиграна Кеосаяна на НТВ она сыграла участницу протестов, которая жалуется на низкие гонорары за выход на демонстрации и объясняет участие в них желанием познакомиться с «крепкими мужиками» из ОМОНа.

• «Прижатые к стене белорусы смотрят с ненавистью на карателей и видят за их спинами ржущую Симоньян и ее хозяина. И этого они нам никогда не простят, — пишет журналист Андрей Лошак. — Чем больше будет лобзаний российской власти с Лукашенко, тем сильнее будет терзать белорусский народ озверевший диктатор».

• «В конфликте Лукашенко с народом Республики Беларусь вы в полном соответствии с вашими инстинктами встали на сторону диктатора, — обращается к российским властям политик Леонид Гозман. — Вы делаете все это от имени народа России, а мы с этими действиями не согласны».

• Откликнувшись на призыв Светланы Алексиевич к русской интеллигенции не молчать, российские писатели и публицисты выразили поддержку протестующим в Белоруссии. Читайте мнения Людмилы Улицкой, Дениса Драгунского, Александра Архангельского и Льва Рубинштейна.

• «Престарелые диктаторы обречены, — пишет политолог Георгий Сатаров. — Но их конец может обойтись нам слишком дорого. Значит мы должны быть едины, до самого их конца. Молчание в России сейчас не менее чудовищно, чем преступления этих диктаторов, ибо покрывает эти преступления».