Лавров отменил визит в Берлин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил запланированный на 15 сентября визит в Германию. Он и глава МИД ФРГ Хайко Маас должны были принят участие в церемонии закрытия в Берлине «перекрестного» года научно-образовательных партнерств.

«3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Х.Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В.Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене упомянутого визита, — заявили в МИД России.

Ранее власти Германии заявили о том, что Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок», и призвали Россию провести открытое расследование. В Москве не видят причин возбуждать уголовное дело по факту отравления.

В интервью телеканалу RTVI Лавров сказал, что не может поверить на слово и открыть уголовное дело, для этого нет законных оснований. «Что касается этой ситуации, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, рамки разумного», — подчеркнул он, передает ТАСС.

По его словам, Россия имеет право сомневаться в правоте и профессионализме Запада относительно дела Навального.