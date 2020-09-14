Лукашенко смотрит на протесты в стране «с улыбкой»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что «с улыбкой» следит за протестами в стране.

«Я иногда внимательно за этим наблюдаю, не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю. У нас в субботу марш женщин и девушек, в воскресенье — общий марш. В субботу и воскресенье. В обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу и воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Но, главное, и я это постоянно говорю, не переходить черту», — цитирует Лукашенко TUT.BY.

Президент Белоруссии отметил, что последние события показали, что стране «надо тесней держаться со старшим братом и сотрудничать по всем вопросам». По его словам, события в стране — это очень серьезный урок, который и Москва, и Минск выдержали: «Это нам урок — не только Беларуси и России, но и нашим постсоветским республикам. Об этом мы будем еще говорить на встрече ЕАЭС, прежде всего, ОДКБ, да и в рамках СНГ есть о чем поговорить, думаю, вам интересно будет мое заявление в этих структурах».