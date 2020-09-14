Путин обещал Лукашенко кредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии кредит в размере $1,5 млрд, сказал президент Владимир Путин заявил на встрече Александром Лукашенко в Сочи. Сейчас вопрос прорабатывают министерства финансов двух стран, передает РБК.



«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в $1,5 млрд и мы эту договоренность исполним», — заявил Путин.

В ходе встречи он отметил , что в сложившейся в стране ситуации белорусы должны разбираться сами, без каких-либо советов из-за рубежа: «Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу».Переговоры в Сочи стали первой личной встречей Путина и Лукашенко после выборов в Белоруссии 9 августа, после которых в стране начались массовые протесты.

«Дорогие россияне! Вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы», — прокомментировала выделение кредита лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.