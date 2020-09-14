Илья Яшин о прошедшем голосовании

Несколько мыслей по итогам прошедших вчера в России региональных выборов.

1. Главным страхом Кремля был, конечно, провал губернаторских кампаний. Поражения «Единой России» в последние два года влекли за собой полноценный кризис и мощно трясли всю систему. Один только Фургал чего стоит.

2. Чтобы удержать губернаторские кресла, местным властям дали полный карт-бланш. Ввели трехдневное голосование, которое значительно ослабило возможности наблюдателей. Исключили допуск на выборы независимых кандидатов. Системным партиям указали выдвигать максимально безликих своих представителей, которые вообще не вели кампанию. Ко всему этому добавили массовый подкуп избирателей и прямые вбросы бюллетеней.

3. Итог получился сомнительный. С одной стороны, задачу вроде бы решили: «Единая Россия» удержала все губернаторские кресла. Но с другой — получилась настоящая диверсия лично против Путина. Ведь все «избранные» вчера главы регионов официально получили результат значительно больший, чем президент на своих последних выборах в 2018 году.

3.1. В некоторых регионах вышло совсем некрасиво: Еврейская автономная область, например, дала местному единоросу на 15% голосов больше, чем Путину, Калужская — на 15%, разница на Камчатке составила 11%. Особо отличился Александр Никитин в Тамбове, который нарисовал себе аж 91% поддержки.

3.2. За такое исполнение Путин точно не похвалит свою администрацию и куратора выборов Кириенко. Десакрализация рейтинга президента в лучшем случае будет воспринята им как непрофессионализм менеджеров. Но кто гарантирует, что Путин не углядит в этом заговор и намеренное вредительство накануне трансфера власти?

4. Основным нервом этой избирательной кампании стало противостояние административного ресурса и «Умного голосования». Важно это было еще и потому, что это последний локальный бой перед решающей схваткой — выборами в Госдуму.

4.1. Практика показала, что бороться с «Умным голосованием» по-прежнему очень сложно, единственный эффективный способ — тактика выжженной земли. Ярким примером стал Татарстан, где местные чиновники переплюнули самого Лукашенко. На выборах президента Беларуси досрочно проголосовали больше 42% избирателей, а в Татарстане этот показатель перевалил за 56% (на прошлых выборах было лишь 4%). Вот этот процент и составляет примерный объем фальсификаций.

4.2. Во всех регионах, где выборы проходили хотя бы в относительно конкурентной атмосфере, кандидаты «Умного голосования» уверенно давали бой единороссам. В нескольких десятках округов одержаны уверенные победы, в том числе над одиозными оппонентами и местными олигархами.

5. Самый большой успех «Умного голосования» — в Томске. Список «Единой России» получил в городе 24% (пять лет назад было больше 50%), а её представители проиграли более половины округов. Таким образом, оппозиция получила в городском совете большинство.

6. Особняком стоит Новосибирск, где власть проводит интересный эксперимент. В большинстве регионов КПРФ выступает как главный парламентский оппонент «Единой России», но в столице Сибири у этих партий заключен политический союз. На выборы они шли коалицией: разделили округа и вместе боролись с оппозиционными кандидатами. Несмотря на это, во многих округах представители такой вот широкой властной коалиции проиграли кандидатам «Умного голосования». По итогам голосования единоросы потеряли в городской думе 11 мандатов, а коммунисты — 7. Зато в Новосибирске впервые появится депутатская фракция штаба Навального.

7. Про штабы Навального скажу отдельно: депутатами стали координаторы Томска и Новосибирска — Ксения Фадеева и Сергей Бойко. Оба давно уже занимаются политикой и работают с Алексеем Навальным. До сих пор это сотрудничество приносило им лишь уголовные дела, обыски, административные аресты по 30 суток и прочие сомнительные удовольствия. Но вода камень точит: в конце концов, они прорвались в органы власти, победив на выборах «Единую Россию». Это важный прецедент.

8. Главный вывод прошедшей кампании простой. Избирателям надо регистрироваться на сайте «Умного голосования» и отдавать свой голос, в соответствии с его рекомендациями. Оппозиционным структурам надо бросить все силы на подготовку новых наблюдателей, так как в нынешних условиях их катастрофически не хватает. Ну а кандидатам надо вести избирательные кампании так, чтобы опережать единоросов в своих округах со значительным перевесом: минимальный разрыв всегда позволяет перевернуть результат в пользу власти с помощью нехитрых махинаций.

9. Если сделаем всё по-умному, то в следующем году «Единая Россия» потеряет большинство в федеральном парламенте.

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